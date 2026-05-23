Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda yer alan Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in ev hapsine alındığı yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haberler gerçeği yansıtmazken, her iki ismin de mevcut tutukluluk hallerinin devam ettiği bildirildi.

ASILSIZ HABERLERE YASAL İŞLEM

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığı vurgulanan açıklamada, spekülatif bilgilere kesinlikle itibar edilmemesi istendi. Gerçeğe aykırı haber üreten ve bu asılsız içerikleri yayan kişiler veya yayın organları hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı kaydedildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan bu yöndeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu bir kez daha yineledi.

RESMİ AÇIKLAMALARIN ÖNEMİ NEDİR?

Hukuki süreçlerde bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, yasal prosedürlerin sağlıklı yürütülebilmesi için kritik önem taşıyor. Adli makamların bu tür dezenformasyonlara karşı hızlı refleks göstermesi, kamuoyunun manipüle edilmesini engellemeyi amaçlıyor. Yetkililer, vatandaşların ve basının yalnızca resmi kanallardan yapılan teyitli duyuruları dikkate alması gerektiğini hatırlatıyor.

Antalya genelinde kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu süreçte, adli mercilerin yapacağı resmi bilgilendirmeler beklenmeye devam ediyor.