Alanya'da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşası yürütülen ve ana güzergahının bir kısmı Aralık 2025'te trafiğe açılan Doğu Çevre Yolu projesinde, yerel bağlantı yollarındaki eksiklikler devam ediyor. Gündem Alanya'nın aktardığına göre, özellikle Mahmutlar Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerindeki trafik yükü, bağlantı yollarının açılamaması sebebiyle henüz azalmadı.

Projenin tam kapasiteyle hizmet verebilmesinin önündeki temel engelin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamındaki düzenlemelerin tamamlanamaması olduğu belirtildi. Alanya Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan parselasyon, kamulaştırma ve tapu süreçlerindeki bekleme, ana yola mahalle geçişlerinin sağlıklı bir şekilde inşa edilmesini durduruyor.

İMAR SÜREÇLERİ NEDEN GECİKİYOR?

İmar Kanunu'nun 18. madde uygulamaları, mülkiyet sınırlarının kamu yararına yeniden çizilmesini gerektirdiği için askı ve itiraz süreçleriyle birlikte uzun zaman alabiliyor. Bu yasal takvimin uzaması, kamulaştırma maliyetlerini düşürse de altyapı projelerinin yerel bağlantı ayaklarında doğrudan gecikmelere yol açıyor.

Bölge esnafı ve vatandaşlar, bağlantı eksikliğinden dolayı turizm sezonu ve yoğun saatlerde D-400 güzergahında oluşan araç kuyruklarının günlük hayatı zorlaştırdığını ifade ediyor. Mevcut ana yolun işlevsel hale gelmesi ve Mahmutlar içi trafiğin rahatlaması için belediyenin imar çalışmalarına hız vermesi talep ediliyor.

Yetkililerden sürecin ne zaman tamamlanacağına dair henüz resmi bir takvim açıklanmadı. İlgili tapu ve parselasyon işlemlerinin bitirilmesiyle birlikte, Mahmutlar ve çevre mahallelerdeki ulaşım sorununun önemli ölçüde çözülmesi öngörülüyor.