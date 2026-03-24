Fransız futbolunun önemli isimlerinden Antoine Griezmann, Avrupa kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. Uzun süredir İspanya La Liga’da mücadele eden deneyimli forvet, ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Orlando City ile sözleşme imzaladı.

ORLANDO CITY RESMEN DUYURDU

ABD temsilcisi Orlando City, yaptığı resmi açıklamayla 35 yaşındaki Fransız yıldızın transferini duyurdu. Açıklamada, Griezmann’ın Dünya Kupası sonrası, Temmuz ayında takıma katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bir süredir kariyerinde yeni bir macera arayışında olduğu konuşulan Griezmann için bu transfer… biraz da beklenen bir hamleydi aslında.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Tecrübeli oyuncunun yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Griezmann’ın Orlando City’den yıllık 10 milyon euro maaş alacağı ifade edildi.

Sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte bu rakamın 20 milyon euro seviyelerine kadar çıkabileceği de kulislerde konuşuluyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Griezmann, 13 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.

Yaş ilerledi belki ama… hâlâ oyunun içinde kalmayı bilen oyunculardan biri. MLS için önemli bir transfer olduğu kesin.