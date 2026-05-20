Antalya'da, deniz ekosistemini korumak amacıyla yürütülen 'Mavi Akdeniz' inisiyatifi kapsamında önemli bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Antalya Balıkçı Barınağı'ndan Kemer istikametine doğru ilerleyen ekipler, 10 metre derinlikte tespit edilen 500 metreden uzun terk edilmiş bir ağı denizden çıkardı. Operasyona Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyet birimleri de destek sağladı.

Antalya Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe Vali Hulusi Şahin de katılım gösterdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal'ın açıklamasına göre, denizlerde kaybolan ve uzun süre çözünmeyen bu ağlar, su altı yaşamı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ağın denizden çıkarılması sırasında, içine takılmış çok sayıda yengeç bulundu ve canlı olanlar kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

HAYALET AĞLAR DENİZ CANLILARINI NASIL ETKİLİYOR?

Uzmanlar tarafından 'katil ağlar' olarak adlandırılan hayalet ağlar, deniz dibinde kalarak balık, yengeç ve diğer deniz canlılarını avlamaya devam ediyor. Aynı zamanda içlerinde biriken plastik atıklar nedeniyle ciddi bir çevre kirliliğine yol açıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2017 yılından bu yana sürdürdüğü düzenli taramalar ve balıkçı ihbarları sayesinde, son iki yılda bölge denizlerinden 10 kilometrenin üzerinde hayalet ağ temizlendi.

COP31 ÖNCESİ ANTALYA'DAKİ HAZIRLIKLAR NELER?

Antalya, yıl sonuna doğru dünyanın en büyük çevre organizasyonlarından biri olan COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu süreçte başlatılan Mavi Akdeniz projesi, bölgedeki çevre farkındalığını artırmayı ve deniz kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor. Etkinlikte ayrıca, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri denizden çıkarılan eski ağları geri dönüştürerek ürettikleri elbiseleri sergiledi. Akdeniz havzasını kapsayan bu deniz temizliği adımları, Alanya ve çevresindeki kıyı turizmi ile su ürünleri faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da yakından takip ediliyor.