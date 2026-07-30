Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda, yıllar içinde oluşan yapısal hasarlar sebebiyle risk taşıyan mendirek için onarım süreci başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma, bölgedeki can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

1945 yılında inşasına başlanıp 1960'ta tamamlanan yapıda, 2010'lu yıllardan itibaren ciddi deformasyonlar gözlemleniyordu. Genişliği 25 santimetreye varan çatlakların yanı sıra, mendireğin yüzeyinde liman içine doğru 15 derecelik bir eğilme tespit edilmişti. Son dönemdeki şiddetli fırtınalarda yüzlerce kiloluk yaklaşık 15 taş bloğun devrilmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

RESTORASYON SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü'nün aktardığına göre, tehlike arz eden yapı için 25 Aralık 2023 tarihinde Antalya Valisi Hulusi Şahin'e bir rehabilitasyon taslağı sunuldu. Valilik koordinasyonunda bir araya gelen kurumlar, sorunun çözümü için ortak bir yol haritası belirledi.

Ünlü, 7 Temmuz 2026 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6. Bölge Müdürü Serhan Özkanlı ile yapılan görüşmenin ardından tamiratın fiilen başladığını duyurdu. Uzun süredir beklenen bu gelişme, bölge esnafı ve ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Mevcut tadilat işlemlerine ek olarak, limanın güvenliğini artıracak yeni adımlar da planlanıyor. Ön tarafa yerleştirilecek istifli taşlarla emniyet sağlandıktan sonra, daha ileri bir noktaya kazıklı temel dalgakıran inşa edilecek.

Ayrıca, mendireğin dış rıhtımının Kemer yönüne doğru uzatılması önerisinin de yetkililer tarafından olumlu karşılandığı ve bu yönde incelemelerin süreceği bildirildi.

TARİHİ MİRAS VE KIYI KORUMA DENGESİ

Helenistik dönemden bu yana denizcilik faaliyetlerinin merkezinde yer alan Kaleiçi, yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda korunması gereken bir kültürel miras konumunda bulunuyor. Mendirek gibi kıyı koruma yapılarının modernize edilmesi, Akdeniz'in sert kış fırtınalarının tarihi dokuya verebileceği kalıcı zararları önlemek adına hayati önem taşıyor.