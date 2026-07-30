Kırgızistan'da yaşayan ve 4 yaşından bu yana Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Akhmarcan Nursultanova'nın tedavisi Antalya'da yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi bölümünde gerçekleştirilen anjiyografi işlemiyle, küçük çocuğun akciğerindeki anormal damar yapıları kapatıldı. Hastanın aynı hastalıktan bir erkek kardeşini kaybettiği aktarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Prof. Dr. Fırat Kardelen, hastalığın doğumsal kalp hastalıkları arasında oldukça nadir görüldüğünü bildirdi. Hastanın akciğerlerine giden kanın temizlenmeden kısa yoldan tekrar vücuda dağıldığını belirten Kardelen, bu durumun kandaki oksijen seviyesini tehlikeli boyutlara düşürdüğünü açıkladı. Yaklaşık üç yıldır düşük oksijen seviyesiyle yaşamını sürdüren hastaya, radyoloji bölümünün tomografi desteğiyle kesin tanı konuldu.

AKCİĞERDEKİ ANORMAL DAMAR YATAĞINA 5 CİHAZ

Tedavi sürecinin detaylarını paylaşan Prof. Dr. Kardelen, anjiyografi yöntemiyle hastanın sorunlu damar yatağına beş adet özel tıkaç yerleştirildiğini ifade etti. Normal şartlarda 95-100 olması gereken oksijen satürasyonunun bu hastada 70 seviyelerinde seyrettiği vurgulandı. İşlem sonrası oksijen değerleri normale yaklaşan hastanın, ilerleyen dönemde yeni damar oluşumu riskine karşı düzenli olarak takip edileceği duyuruldu.

BU HASTALIK NEDEN HAYATİ RİSK TAŞIYOR?

Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon, temizlenmemiş kanın sisteme karışması nedeniyle vücutta pıhtılaşma ve beyin apsesi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Hastanın haziran ayında felç geçirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Filiz Ekici, erken teşhis ve cerrahi olmayan anjiyografi müdahalelerinin hayati önem taşıdığını aktardı. Anesteziyoloji uzmanı Prof. Dr. İlker Aycan ise yüzde 70 oksijen seviyesinin normal bir insanda ciddi beyin hasarına veya can kaybına neden olabileceğini, bu nedenle operasyon sırasındaki anestezi yönetiminin kritik bir rol oynadığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen bu tür özellikli operasyonlar, Antalya merkezi başta olmak üzere bölgedeki tüm ilçelerden ve yurtdışından gelen hastalar için önemli bir sağlık alternatifi oluşturuyor. Başarılı geçen müdahalenin ardından sağlığına kavuşan 8 yaşındaki hastanın, taburcu edildikten sonra ülkesine döneceği ve ilaç tedavisine bir süre daha devam edeceği bildirildi.