Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok Mavi Bayraklı plajına sahip kenti Antalya'da deniz sağlığını tehdit eden görünmez bir tehlike büyüyor. Açıklamada, deniz suyunun yalnızca berrak görünmesinin veya mevcut mikrobiyolojik analizlerin temiz çıkmasının artık yeterli bir gösterge olmadığı vurgulandı. Denizlerdeki asıl büyük tehdidin, gözle görülemeyen mikro ve nanoplastikler olduğu belirtildi.

Güneş, dalga hareketleri ve fiziksel aşınma ile parçalanan plastiklerin besin zinciri aracılığıyla insan vücuduna ulaştığı ifade edildi. Bilimsel verilere dayandırılan açıklamada, mikroplastik parçacıklarının artık yalnızca deniz canlılarında değil; insan kanında, akciğerde, plasentada ve anne sütünde dahi tespit edildiği aktarıldı. Akdeniz'in yarı kapalı bir havza olması nedeniyle mikroplastik yoğunluğunun en yüksek olduğu denizlerden biri haline geldiği hatırlatıldı.

MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ DEĞİŞMELİ Mİ?

Mevcut yüzme suyu kalite ölçümlerinin mikroplastik kirliliğini kapsamaması, bölge turizmi açısından yeni bir çevresel standart gereksinimi doğuruyor. ÇMO Antalya Şubesi, Mavi Bayrak ve yüzme suyu kalite izleme kriterlerine mutlaka mikroplastik ile nanoplastik parametrelerinin eklenmesi gerektiğini duyurdu. Bu durumun, Alanya ve tüm Antalya kıyılarındaki turizm işletmelerini yakından ilgilendiren bağlayıcı kuralları beraberinde getirmesi muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor. Günübirlik gezi teknelerinden konaklama tesislerine kadar sektörün tüm paydaşlarına, tek kullanımlık plastik tüketimini azaltma çağrısı yapıldı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Avrupa'dan yapılan plastik atık ithalatının derhal ve tamamen yasaklanması gerektiğinin altı çizildi. Geri dönüşüm amacıyla ülkeye giren atıkların bir kısmının çevreye karışarak doğrudan halk sağlığını tehdit ettiği öne sürüldü. Sorunun tespiti ve çözümü için Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda insan maruziyetini ölçen biyolojik takip programlarının başlatılması talep edildi.

Açıklamanın sonuç bölümünde, Antalya Körfezi için sürekli bir izleme programı oluşturulması ve dere havzalarından denize ulaşan plastik yükünü kaynağında kesecek politikaların hayata geçirilmesi istendi. ÇMO yetkilileri, sürdürülebilir çevre yönetiminin atık oluştuktan sonra temizlemek değil, atığın oluşumunu kaynağında önlemek olduğuna dikkat çekerek denizleri korumanın bir halk sağlığı görevi olduğunu bildirdi.