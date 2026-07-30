Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen yüksek miktarlı bir telefon dolandırıcılığı olayını aydınlattı. Kendisini polis olarak tanıtan şebeke üyeleri, ağlarına düşürdükleri mağduru yüklü miktarda zarara uğrattı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, R.S. isimli vatandaş, telefonda kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan kişilerce arandı. Şüpheliler, mağdurun kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığını iddia ederek üzerinde yoğun bir baskı kurdu. Bu yönlendirmeler sonucunda paniğe kapılan R.S., toplam değeri 2 milyon 500 bin TL'yi bulan döviz ve ziynet eşyasını dolandırıcılara elden teslim etti.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER NELER?

Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 3 şüpheli Antalya il sınırları içinde, 1 şüpheli ise farklı bir şehirde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 45 bin 100 TL nakit para ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI NE YAPILMALI?

Emniyet birimleri, hiçbir polis, savcı veya kamu görevlisinin operasyon gerekçesiyle vatandaştan para veya ziynet eşyası talep etmeyeceğini sıklıkla hatırlatıyor. Özellikle 'adınız terör örgütüne karıştı' şeklindeki söylemler, dolandırıcıların mağdurları rasyonel düşünceden uzaklaştırmak için kullandığı en yaygın yöntemler arasında yer alıyor. Hukukçular, bu tür aramalarla karşılaşıldığında görüşmenin derhal sonlandırılarak resmi makamlara ihbarda bulunulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, şüphelilerden 2'sinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.