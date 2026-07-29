Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'i, tatil için bulunduğu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gençlik Merkezi'nde arama yapıldı

Tuğçe Güney hakkında verilen gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Atatürk Parkı içerisinde bulunan Gençlik Merkezi'nde de arama gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan aramalarda merkezde bulunan bilgisayarlar, hard diskler, güvenlik kamerası kayıtları ile çeşitli resmi evraklara incelenmek üzere el konuldu. Toplanan dijital materyallerin soruşturma kapsamında kriminal incelemeye alınacağı öğrenildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, Güney cezaevine gönderildi.

Muhittin Böcek'e yakın isimlerden biri olarak biliniyordu

Tuğçe Güney'nin sosyal medya paylaşımlarında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sık sık "baba" diye hitap ettiği görüldü.

Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı'nın birim sorumluluğu görevini üstlenen Güney'nin, soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasına katılması dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının çok yönlü olarak devam ettiği, yeni gözaltı ve adli işlemlerin olup olmayacağının ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacağı belirtildi.