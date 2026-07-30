Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, "Yeşil Vatan'ı korumak için ülkemizin dört bir yanında mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" ifadelerini kullandı.

115 YANGINDAN 110'U KONTROL ALTINDA

Bakanlık verilerine göre bir gün içinde ülke genelinde 115 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 69'u ormanlık alan dışında çıktı.

Müdahale edilen 115 yangından 110'u kontrol altına alındı.

DÖRT YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yumaklı'nın açıklamasına göre Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş ve Çanakkale Merkez yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık ve Balıkesir Gömeç yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alındı.

ALANYA'DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Listede müdahalenin devam ettiği bildirilen yerler arasında Alanya öne çıktı. Bakan Yumaklı, Alanya'daki yangına ekiplerin gece gündüz demeden müdahale ettiğini belirtti.

RÜZGÂR GECE 84 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bakanlık açıklamasında Alanya yangınının büyümesindeki temel etkenin rüzgâr olduğu vurgulandı. Bölgede rüzgâr hızının 50 kilometreye çıktığı, saat 23.00 sıralarında ise saatte 84 kilometre rüzgâr hızı ölçümü yapıldığı bildirildi.

KONYA'DAN DA EKİP GELDİ

Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 95 kara aracı ve 320 personelin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler de katıldı.

Hava koşullarının izin vermesi halinde Sapadere yangınının bugün kontrol altına alınmasının beklendiği bildirildi.

ALANYA'DA ÜÇ MAHALLEDE 45 KONUT BOŞALTILMIŞTI

Sapadere Mahallesi'nde çıkan yangın, kuvvetli rüzgârın etkisiyle Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine sıçramış, üç mahallede toplam 45 konut tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Alanya'da bugün Mahmutlar Mahallesi'nde elektrik hatlarından çıkan yangın ile Karakocalı Mahallesi'ndeki yangın da kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün saat 10.06'da vatandaşlara toplu SMS göndererek bulunulan alanda orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu bildirmiş, en küçük duman ya da alev belirtisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını istemişti.