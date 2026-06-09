Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi, ikamet ettiği binanın bodrum katında ölü bulundu. Olayın ardından kayıplara karışan eşi L.Ç., emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, afet konutlarında bulunan dört katlı bir apartmanın birinci katında ikamet eden çiftten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve emniyet ekipleri, binada kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda Hamide Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

EŞİ ŞEHİR MERKEZİNDE YAKALANDI

Ekiplerin bodrum katında yaptığı tespitlerin ardından, olay sırasında binada bulunmayan eş L.Ç. için yakalama çalışması başlatıldı. Emniyet birimlerinin aktardığına göre, şüpheli şahıs dün akşam saatlerinde Hakkari kent merkezinde tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ADLİ TIP SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Şüpheli ölümlerde standart adli prosedür gereği, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cenazelerin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi gerekiyor. Bu tür vakalarda otopsi raporu, soruşturmanın hukuki seyrini ve savcılık sürecini doğrudan belirliyor. Olay yeri inceleme bulguları ve şüphelinin emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından dosyanın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.