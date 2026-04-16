Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, ailesiyle birlikte Antalya’da yaptığı tatilden paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Aksiyon filmlerindeki sert rolleriyle tanınan Jason Statham, bu kez ekranlardan değil tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Antalya’da ailesiyle geçirdiği tatil sırasında yaptığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

AİLESİYLE HAVUZDA SAKİN ANLAR

Paylaşılan fotoğraflarda Statham’ın çocuklarıyla birlikte havuzda vakit geçirdiği görülüyor. Genellikle daha mesafeli bir profil çizen oyuncunun bu doğal halleri, takipçileri tarafından “farklı bir yüz” olarak yorumlandı.

ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK TUTUYOR

Uzun süredir birlikte olduğu model Rosie Huntington-Whiteley ile iki çocuk sahibi olan Statham, özel hayatını mümkün olduğunca göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Çiftin 2017 doğumlu Jack Oscar adında bir oğlu ve 2022 doğumlu Isabella James adında bir kızı bulunuyor.

Bu nedenle yapılan her paylaşım ayrı bir dikkat çekiyor. Özellikle Jason Statham Antalya tatili gibi içerikler kısa sürede binlerce etkileşim alıyor.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Ünlü oyuncunun paylaşımları, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçiler, Statham’ın baba yönünü daha fazla görmek istediklerini belirten yorumlar yaptı.