Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, boşanma davalarındaki en tartışmalı konulardan biri olan "süresiz nafaka" düzenlemesini esastan incelemeye hazırlanıyor. Yüksek Mahkeme'nin gündemine alınan iptal talebi, Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından yapıldı.

2025 yılı içinde görülen bir boşanma davasında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz olması" kuralı anayasaya aykırılık iddiasıyla yüksek yargıya taşındı. Aktarılan bilgilere göre, AYM Genel Kurulu söz konusu başvuruyu yarınki toplantısında ele alacak.

AYM HANGİ KARARLARI VEREBİLİR?

Başvuruyu esastan değerlendirecek olan Anayasa Mahkemesi'nin önünde üç farklı seçenek bulunuyor. Yüksek Mahkeme ilgili düzenlemenin tamamen iptaline, iptal isteminin reddedilmesine veya dosyanın daha kapsamlı incelenmesi için başvurunun ertelenmesine hükmedebilecek. Çıkacak karar, ülke genelindeki tüm aile mahkemeleri için emsal teşkil edecek.

SÜRESİZ NAFAKA MADDESİ NEYİ İÇERİYOR?

Mevcut kanunun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek tarafın, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan kendi mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebilmesini öngörüyor. Madde metninde nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı da açıkça belirtiliyor. İptal talebinin kabul edilmesi durumunda, nafaka ödemelerine belirli bir süre sınırı getirilmesinin hukuki yolu açılmış olacak.