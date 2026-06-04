Türkiye genelinde hayata geçirilecek Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulamaya alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sistem kapsamında, DOA logosu taşıyan içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara her ambalaj için 1 TL teşvik ödemesi yapılacak.

Uygulama, Alanya'nın da aralarında bulunduğu 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak başlayacak. Özellikle yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya’da sistemin geri dönüşüm oranlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

DOA LOGOLU AMBALAJLAR İADE EDİLECEK

Yeni sistem kapsamında vatandaşlar, üzerinde DOA logosu bulunan cam, plastik ve metal içecek ambalajlarını belirlenen toplama noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne teslim edebilecek.

İade edilen her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli kazanılacak. Daha önce pilot uygulamalarda 25 kuruş olarak uygulanan teşvik tutarı, 1 Temmuz 2026 itibarıyla dört kat artırılarak 1 TL'ye yükseltildi.

KAZANILAN PARA DİJİTAL CÜZDANA AKTARILACAK

Vatandaşların iade ettikleri ambalajlardan elde ettikleri teşvik ödemeleri, mobil cihazlara indirilecek DOA uygulamasındaki dijital cüzdanlarına aktarılacak.

Birikmiş bakiyeler daha sonra banka hesaplarına transfer edilebilecek, ATM'lerden çekilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek.

ALANYA'DA TURİZM VE ÇEVREYE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Turizm sezonunda yoğun içecek tüketiminin yaşandığı Alanya'da uygulamanın çevresel etkisinin büyük olması bekleniyor. Sahiller, parklar ve kamusal alanlarda oluşan ambalaj atıklarının azaltılması, geri dönüşüme kazandırılan malzeme miktarının artırılması hedefleniyor.

Marketler, süpermarketler, büfeler, bakkallar ile otel, restoran ve kafelerden oluşan HOREKA işletmeleri sistemin önemli paydaşları arasında yer alacak.

İŞLETMELERE KAYIT ÇAĞRISI

Depozitolu ürün satışı yapan işletmelerin ve HOREKA sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 1 Temmuz 2026 tarihine kadar sistem kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.

İşletmeler, çalışacakları saha operatörlerini belirleyerek depozitolu ambalajların toplanması ve sisteme dahil edilmesi süreçlerine katılacak.

“AL KULLAN AT DEVRİ BİTTİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamanın sadece bir geri dönüşüm sistemi olmadığını, aynı zamanda çevresel dönüşümün önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Kurum, yeni sistemle ilgili yaptığı açıklamada, “Al kullan at devri bitti, al kullan dönüştür dönemi başladı” ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamayla birlikte içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanması, geri dönüşüme kazandırılması ve ekonomiye yeniden dahil edilmesi amaçlanıyor.