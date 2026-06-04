Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, Belediye Meclisi’ndeki grup sözcülüğü görevinde değişikliğe gitti. Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Haydar Uyar’ın grup sözcülüğünden ayrılmasının ardından gözler yeni isme çevrilmişti.

Parti yönetimi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından, CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan grup sözcülüğü görevine getirildi.

PARTİ İÇİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ YÜRÜTÜLDÜ

CHP Alanya’da grup sözcülüğü görevinde yaşanan değişimin temelinde, rahatsızlığı nedeniyle görevinden ayrılan Servet Ünlü’nün yerine Haydar Uyar’ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi yer aldı. Bu gelişmenin ardından meclis grubunun yeni sözcüsünün belirlenmesi için parti içerisinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, daha önce CHP Alanya İlçe Örgütü’nde yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunan Halime Dim Ceylan’ın grup sözcüsü olarak görev yapmasına karar verildi.

MECLİSTE PARTİNİN SESİ OLACAK

Yeni göreviyle birlikte Halime Dim Ceylan, Alanya Belediye Meclisi’nde CHP grubunun görüş ve önerilerini kamuoyuna aktaran isim olacak. Ceylan’ın önümüzdeki meclis toplantılarında grup adına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

CHP Alanya İlçe Örgütü’nde gerçekleştirilen görev değişikliği, parti teşkilatı ve belediye meclisi çalışmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.