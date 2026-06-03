Muratpaşa'da meydana gelen olay, adliye önündeki otobüs durağında yaşandı. İfade vermek için Antalya Adliyesi'ne giden Sadık Parlak (57), işlemlerinin ardından evine dönmek üzere adliye önündeki durağa geçti. Bir süre sonra bank üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Adliyesi önünde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bank üzerinde hareketsiz halde bulunan Sadık Parlak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Durakta bulunan vatandaşlar ve çevredeki kişiler de ekiplerin çalışmasını merakla takip etti.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Parlak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeninin netlik kazanacağı öğrenildi.

İFADE İŞLEMLERİNİN ARDINDAN DURAĞA GİTMİŞ

Edinilen bilgilere göre Sadık Parlak'ın ifade vermek amacıyla Antalya Adliyesi'ne geldiği, işlemlerini tamamladıktan sonra evine dönmek için adliye önündeki otobüs durağına geçtiği öğrenildi.

Parlak'ın durağa geldikten kısa süre sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.