Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesi, yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu.

4 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altında yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Antalya ve Alanya'da kuyumculardaki fiyat hareketleri yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Günün ilk işlemlerinde gram altın şu seviyelerden işlem görüyor:

Alış: 6.605,56 TL

Satış: 6.606,35 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların en çok tercih ettiği çeyrek altın fiyatları ise şöyle:

Alış: 10.805,00 TL

Satış: 10.897,00 TL

3 çeyrek altın: 32.691,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın piyasasında güncel rakamlar:

Alış: 21.622,00 TL

Satış: 21.774,00 TL

4 yarım altın: 87.096,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın için açıklanan güncel fiyatlar:

Alış: 43.106,00 TL

Satış: 43.441,00 TL

5 tam altın: 217.205,00 TL

Piyasada farklı işlem kanallarında oluşan fiyatlamalara göre tam altın için şu rakamlar da görülüyor:

Alış: 42.273,96 TL

Satış: 43.106,09 TL

6 tam altın: 258.636,54 TL

ALTINDA YÖNÜ NE BELİRLEYECEK?

Ekonomistler, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının seyrinde ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları, küresel enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerin etkili olacağını belirtiyor. Dolar endeksindeki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar da altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar ise özellikle yaz aylarında artan fiziki altın talebinin fiyatlar üzerindeki etkisini yakından izliyor.