Turizm sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren toplantıda; ALTİD Başkanı Cem Özcan, ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Anex Tour CEO’su Vural Karasu ve Libero Tur Yönetim Kurulu Başkanı Can Eroğlu konuşmacı olarak yer aldı. Program, Alanya turizmine yön veren otel yatırımcıları, sektör temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve turizm profesyonellerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya Alanya Kaymakamı, bölgedeki turizm yatırımcıları, ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan da katıldı.

Sektörün güncel durumunun kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıda; uluslararası pazarlardaki gelişmeler, farklı kaynak pazarlardaki talep eğilimleri, savaşların turizm hareketlerine etkileri, Alanya’nın rekabet gücü ve 2027 sezonuna ilişkin beklentiler ele alındı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Alaiye Resort & Spa Hotel ise organizasyon altyapısıyla katılımcıların takdirini topladı. Modern teknik donanımı, geniş fuaye alanları ve yaklaşık 1.000 kişilik kapasiteye sahip kongre ve toplantı salonuyla dikkat çeken tesis, yalnızca tatil turizmine değil; kongre, seminer, kurumsal etkinlik ve sektör buluşmalarına da ev sahipliği yapabilecek güçlü bir organizasyon merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Alanya turizminin geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, sektör temsilcilerinin görüş alışverişi ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.