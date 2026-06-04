Alanya Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların günlük işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hizmete sundu. Bundan böyle adres kartı (numarataj belgesi) alma işlemleri çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek.

Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, belediye hizmet binalarına gitmeden adres bilgilerini belgeleyen evraklarını internet üzerinden kısa sürede temin edebilecek. Uygulamanın hem zaman tasarrufu sağlaması hem de kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırması hedefleniyor.

BELEDİYEYE GİTMEDEN BELGE ALINABİLECEK

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre adres kartı almak isteyen vatandaşlar, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak numarataj hizmet ekranındaki adımları takip edebilecek.

Başvuru sürecinde gerçekleştirilen SMS doğrulamasının ardından adres kartı dijital ortamda görüntülenebilecek, indirilebilecek veya yazdırılabilecek.

BİRÇOK RESMİ İŞLEMDE KULLANILABİLECEK

Çevrim içi olarak alınan adres kartı; resmi kurum işlemleri, elektrik, su ve internet gibi abonelik başvuruları ile adres teyidi gerektiren çeşitli işlemlerde kullanılabilecek.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşların belge almak için belediyeye gitme zorunluluğu ortadan kalkarken, işlemler daha hızlı ve pratik şekilde tamamlanabilecek.

DİJİTAL BELEDİYECİLİK ADIMLARI SÜRÜYOR

Alanya Belediyesi, teknolojik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken vatandaş odaklı dijital hizmetlerin kapsamını da genişletiyor.

Belediye yetkilileri, ilerleyen süreçte farklı hizmetlerin de dijital ortama taşınacağını belirterek vatandaşların belediye işlemlerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Özellikle yoğun nüfusa sahip Alanya'da çevrim içi hizmetlerin yaygınlaşmasının hem vatandaş memnuniyetini artırması hem de işlem süreçlerini hızlandırması bekleniyor.