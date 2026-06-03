Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve yolcu otobüsünün alev almasıyla sonuçlanan kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan Civan Şen ile 9 aylık oğlu için Antalya’da cenaze töreni düzenlendi.

Kazada yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazeleri, Antalya’ya getirildikten sonra Kurşunlu Mezarlığı Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

CENAZEDE SİYAH KIYAFET ÇAĞRISI

Ailenin yakın çevresine yaptığı siyah kıyafet çağrısına çok sayıda kişi uydu. Cenaze törenine katılanların büyük bölümü siyah giysilerle mezarlığa geldi.

Törende Civan Şen’in ailesi, kardeşleri ve yakınları tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı. Dualar sırasında duygusal anlar yaşandı.

ANNE TABUTLARA SARILDI

Kazada yaralanan Sevda Şen, cenaze namazı öncesinde eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen annenin yaşadığı acı, cenazeye katılanları da etkiledi.

Edinilen bilgilere göre yangın sırasında Civan Şen’in oğlunu korumaya çalıştığı öğrenildi. Baba ve oğlunun aynı mezarda yan yana defnedilmesi, törendeki hüznü daha da artırdı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Kurşunlu Mezarlığı’ndaki törene Antalya’nın yanı sıra Batman, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere farklı illerden akraba ve dostları da katıldı.

Öte yandan kazada yaralanan 6 yaşındaki Siraç Şen’in, annesi tarafından yangının içinden çıkarıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.