Böcek’in savcılığa sunduğu ifadede, Özgür Özel’in talebi doğrultusunda seçim döneminde Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro teslim ettiğini iddia ettiği belirtildi. İfade tutanaklarına göre Böcek, söz konusu parayı bizzat götürdüğünü ve seçim çalışmaları kapsamında destek amacıyla verdiğini savundu.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Böcek ayrıca seçim sürecinde toplam 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL tutarında ödeme yaptığını öne sürdü. Bu iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Manisa ziyaretinin seçim kampanyası ve belediyecilik projeleriyle ilgili olduğunu söyleyen Muhittin Böcek, o dönemde para transferi iddialarını reddetmişti. Son ifadede yer aldığı belirtilen beyanlar ise önceki açıklamaların aksine yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GÖKHAN BÖCEK’İN İDDİALARI DA DOSYADA

pusnet.com'da yer alan bilgilere göre, soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren Mustafa Gökhan Böcek de CHP’de adaylık süreciyle ilgili para talep edildiğini iddia etmişti. Gökhan Böcek, ifadesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve adaylık süreciyle bağlantılı olarak 1 milyon Euro istendiğini öne sürdü.

Muhittin Böcek’in de önceki ifadelerinde oğlunun bazı beyanlarını doğruladığı kamuoyuna yansımıştı.

AĞBABA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise kendisine yöneltilen iddiaları daha önce reddetmiş, Gökhan Böcek ile böyle bir görüşme yapmadığını savunmuştu. Ağbaba, telefon kayıtlarının incelenmesini istediğini açıklarken, iddialar nedeniyle hukuki süreç başlatacağını da duyurmuştu.

Soruşturma devam ederken, Böcek’in son ifadesinde yer alan iddialara ilişkin CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel cephesinden yeni bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.