Antalya’da görev yaptığı otelin önünde çıkan bıçaklı kavga sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Tahsin Göker’in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen Göker’in hayatını kaybetmesi kentte ve yakın çevresinde büyük üzüntü yaratmıştı.

OTEL ÖNÜNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddianameye göre olay, 9 Kasım 2025 tarihinde Antalya’nın Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’ta meydana geldi. Gece saatlerinde otel önünde alkol alıp gürültü yaptıkları öne sürülen iki kişinin uyarılmasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisi Tahsin Göker göğüs bölgesinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SANIKTAN “ÖLDÜRME KASTIM YOKTU” SAVUNMASI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Eyyüp T., olayın kasıtlı olmadığını öne sürdü. Sanık ifadesinde, “Kasten olan bir şey değildi, anlık gelişti. Kendimi savunma amaçlı bıçağı çıkardım. Asla öldürme kastım yoktu” dedi.

Olay günü alkol aldığını belirten sanık, yanında bulunan bıçağı meyve kesmek amacıyla taşıdığını iddia etti. Dosyada adı geçen diğer sanık Halil S. ise savcılıkta verdiği bazı ifadeleri korku nedeniyle kullandığını belirterek olay anında bıçak görmediğini söyledi.

TANIKLAR OLAY ANINI ANLATTI

Mahkemede tanık olarak dinlenen Talat K. Başak, tarafları sakinleştirmeye çalıştıklarını ancak olayın kısa sürede kontrolden çıktığını ifade etti. Başak, kavga sırasında sanığın elinde bıçak gördüğünü ve ardından Tahsin Göker’in yaralandığını söyledi.

AİLEDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Nimet Göker, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Ben oğluma damatlık giydiremedim, kefen giydirdim.”

Baba Adnan Göker ise adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirterek yaşadıkları kaybın tarifsiz olduğunu söyledi.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eyyüp T.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyada yer alan diğer sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmeden mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BİLİRKİŞİ VE OTOPSİ RAPORU DOSYADA YER ALDI

İddianamede bulunan bilirkişi raporuna göre güvenlik kamerası görüntülerinde sanığın elindeki kesici aletle Tahsin Göker’e yöneldiği ve ölümcül darbenin göğüs bölgesine isabet ettiği belirtildi. Otopsi raporunda ise tek bir kesici-delici yara sonucu iç organ hasarı meydana geldiği ve Göker’in bu nedenle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dava süreci önümüzdeki duruşmalarda tanık beyanları, bilirkişi değerlendirmeleri ve deliller doğrultusunda devam edecek.