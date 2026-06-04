Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler döviz kurları üzerinde etkisini sürdürüyor. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışı devam ederken, dolar ve euro kuru da gündemin en çok takip edilen ekonomik göstergeleri arasında yer alıyor.

4 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla açıklanan güncel verilere göre dolar ve euro sınırlı hareketlerle işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL kuru günün ilk saatlerinde şu seviyelerden işlem görüyor:

Alış: 45,9611 TL

Satış: 45,9836 TL

Dolar kurunun seyri üzerinde ABD ekonomisinden gelen veriler ve küresel faiz beklentileri etkili olmaya devam ediyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro/TL kurunda ise güncel rakamlar şöyle:

Alış: 53,4512 TL

Satış: 53,5257 TL

Avrupa ekonomisine ilişkin veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları euro kurunun yönünde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

3 EURO KAÇ TL EDİYOR?

Güncel euro satış kuru baz alındığında:

3 Euro = 160,58 TL

Euro alış kuru üzerinden hesaplandığında ise:

3 Euro = 160,35 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Ekonomistler, döviz kurlarında gün içindeki hareketliliğin küresel ekonomik veriler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz kararlarına bağlı olarak şekillenmeye devam edeceğini belirtiyor. Özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmeler ile yatırımcılar, dolar ve eurodaki değişimleri yakından izliyor.

Antalya ve Alanya'da turizm sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte döviz kurlarındaki değişim, turizm gelirleri ve döviz bozdurma işlemleri açısından da önem taşıyor.