Alanya’da 16 Nisan Perşembe günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Mahmutlar, Kargıcak ve birçok mahallede saat saat kesinti programı açıklandı.

Alanya elektrik kesintisi 16 Nisan 2026 günü için planlanan çalışmalar kapsamında bazı mahallelerde gün içinde elektrik verilemeyecek. Yetkililer, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler için vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

MAHMUTLAR’DA SABAH BAŞLAYACAK

Mahmutlar Mahallesi’nde 138 Nolu Sokak ve Keşbeleni Sokak çevresinde 09.00 – 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Çalışmanın yatırım kapsamında olduğu belirtiliyor.

KARGICAK’TA GÜN BOYU KESİNTİ

Kargıcak Mahallesi’nde Merkez Sokak, Sahil Caddesi ve 101. Sokak çevresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. Bu bölgede çalışmaların daha uzun süreceği ifade ediliyor.

KIRSAL MAHALLELER DE ETKİLENECEK

Kesinti sadece merkezle sınırlı değil. Alanya planlı elektrik kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor sorusunun yanıtı da netleşti. Beyreli, Fakırcalı, Gümüşkavak, Kocaoğlanlı, Oba, Sapadere, Seki, Tırılar, Çamlıca ve Şıhlar mahallelerinde de elektrikler 09.00 – 16.00 saatleri arasında kesilecek.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle elektronik cihazlar, buzdolabı ve internet bağlantısı gibi günlük ihtiyaçlar için önlem alması gerekiyor. Gün ortasında kesinti olması, esnaf ve evden çalışanlar açısından da aksamalara neden olabilir.

Birçok kişi için bu saatler zaten işin en yoğun zamanı. Evde olanlar için de durum çok farklı değil. Kahve makinesi çalışmıyor, internet gidiyor… küçük ama günün akışını bozan detaylar.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, planlı kesintilerin belirtilen saatlerde tamamlanmasının hedeflendiğini ancak teknik durumlara göre sürenin değişebileceğini belirtiyor. Alanya elektrik kesintisi saatleri boyunca vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri önceden alması öneriliyor.