Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen dip temizliği çalışmasına katılarak deniz altına indi. Türkiye'de ilk kez bir valinin çevre temizliği amacıyla dalış yapması bölgede dikkat çekti.

Antalya Valiliği koordinasyonunda dalgıçlar ve gönüllülerin katılımıyla deniz tabanındaki plastik, metal ve benzeri atıklar temizlendi. Çalışmaları su altında yerinde inceleyen Vali Şahin, deniz ekosistemini korumanın yalnızca kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

MAVİ AKDENİZ İNİSİYATİFİ DEVREDE

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında denizler üzerindeki baskıyı azaltmak ve kirliliği önlemek için projeler yürüttüklerini aktardı. Kaleiçi'ndeki dip temizliğinin sembolik bir mesaj taşıdığı, elde edilen tecrübelerin uluslararası platformlarda da paylaşılacağı bildirildi.

DUMANSIZ PLAJLAR ALANYA İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Vali Şahin, ilk olarak Kaputaş Plajı'nda başlatılan 'Dumansız Plaj' uygulamasının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı diğer plajlarda da hayata geçirileceğini açıkladı. Hedeflerinin Konyaaltı Sahili'nin tamamını dumansız hava sahası yapmak olduğunu belirten Şahin'in bu açıklaması, Alanya turizm sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Sigara izmaritlerinin önlenmesine yönelik bu adımın, ilerleyen süreçte Alanya'daki sahillere de emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor.

Kaleiçi'ndeki dalış etkinliğiyle eş zamanlı olarak AFAD ekipleri Varyant falezlerinde, gönüllü gençler ise Lara bölgesindeki ormanlık alanlarda atık topladı. Hafta boyunca su sporları yarışları ve foto maraton gibi çeşitli organizasyonlarla kent genelinde çevre bilincinin artırılmaya devam edeceği kaydedildi.