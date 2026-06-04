SOSYAL Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçların tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliğiyle birlikte, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezaları gibi SGK alacaklarının yapılandırılmasında esnafa daha uzun vade ve daha esnek ödeme koşulları sağlandı. Yeni düzenlemeyle daha önce en fazla 36 ay olan taksitlendirme süresi 72 aya kadar çıkarıldı. Böylece borçlu işveren ve esnaflar, SGK’ya olan yükümlülüklerini 6 yıla yayılan bir ödeme planıyla kapatabilecek. Taksit süresinin belirlenmesinde ise borçlunun mali yapısı, nakit durumu ve likidite oranları dikkate alınacak.

1 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT TALEP EDİLMEYECEK

Düzenlemenin bir diğer önemli ayağını teminat şartlarında yapılan değişiklik oluşturdu. Daha önce 250 bin TL’yi aşan SGK borçları için teminat gösterilmesi gerekirken, yeni uygulamayla bu sınır 1 milyon TL’ye yükseltildi. Buna göre 1 milyon TL’ye kadar olan borçlar için herhangi bir teminat talep edilmeyecek. Borcun bu tutarı aşması halinde ise sadece aşan kısmın yüzde 50’si kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

'ESNAF İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, yapılan değişikliğin özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden esnaf açısından önemli bir kolaylık sağladığını söyledi. Özdemir, “Esnafımızın prim ve yapılandırma ödemelerinde zorlandığı bir dönemde, taksit süresinin 72 aya çıkarılması ve teminat limitinin 1 milyon TL’ye yükseltilmesi son derece önemli bir adım olmuştur. Bu düzenleme, işletmelerimizin nakit akışını rahatlatacak ve borçlarını daha sürdürülebilir şartlarda ödemelerine imkan sağlayacaktır. Borcu bulunan üyelerimizin SGK müdürlüklerine başvurarak yeni uygulamadan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Muhabir: Gülser YİĞİT