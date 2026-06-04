Alanya’da kreş ve anaokullarında görev yapan Çocuk Gelişimi Öğretmeni Ayşe Gündüz Tokaç, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Çocuklara olan sevgisi, mesleğine bağlılığı ve güler yüzlü kişiliğiyle tanınan genç öğretmenin vefatı, eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Acı haber, ailesi ve yakınları tarafından sosyal medya üzerinden duyurulurken, Tokaç’ın görev yaptığı kurumlarda ve öğrencilerinin aileleri arasında da büyük üzüntü yaşandı.

SEVENLERİNİ VE EĞİTİM CAMİASINI ÜZDÜ

Meslek hayatı boyunca çok sayıda çocuğun eğitimine katkı sağlayan Ayşe Gündüz Tokaç, çevresinde sevilen ve saygı duyulan isimler arasında yer alıyordu. Genç yaşta gelen vefat haberi, yakın çevresi kadar Alanya’daki eğitim camiasını da yasa boğdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merhum Nedim Tokaç’ın gelini, Kerim Tokaç’ın eşi, Halim ve Sebile Gündüz’ün kızı olan Ayşe Gündüz Tokaç, bugün ikindi namazının ardından Oba Sekiloğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taziyelerin ise Oba Mahallesi’ndeki aile evinde kabul edildiği öğrenildi.

ALANYA'DA DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Ayşe Gündüz Tokaç’ın vefatı, ailesi, dostları, öğrencileri ve eğitim sektöründeki çalışma arkadaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Genç öğretmen, çocukların hayatına dokunan çalışmaları ve bıraktığı güzel hatıralarla anılmaya devam edecek.