Karasu sahilinde gerçekleştirilen denetimlerde Sahil Güvenlik ekipleri, sahilde alkol kullandığı belirlenen kişilere idari para cezası uyguladı. Kameralara yansıyan görüntülerde ekiplerin vatandaşlarla görüştüğü, kimlik kontrollerini yaptığı ve gerekli idari işlemleri gerçekleştirdiği görüldü.

İşlemleri tamamlanan kişilerin daha sonra sahil bölgesinden ayrıldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, uygulama kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açtı.

Yetkililer, denetimlerin sahil bölgelerinde vatandaşların güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, benzer denetimlerin yaz sezonu boyunca devam edeceği ifade edildi.

Sosyal medyada ise uygulamaya ilişkin görüşler ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar, özellikle ailelerin yoğun olarak kullandığı sahillerde kamu düzeninin korunması açısından denetimleri yerinde bulduklarını dile getirdi.

Buna karşılık bazı kullanıcılar ise uygulamayı yaşam tarzına ve kişisel tercihlere müdahale olarak değerlendirerek tepki gösterdi. Paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda yorum ve etkileşim alarak gündem oldu.