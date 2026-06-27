ABD mahkemeleri tarafından kamuoyuna açılan 3 milyondan fazla sayfalık Jeffrey Epstein dava arşivi, İngiliz Kraliyet ailesini yakından ilgilendiren yeni yazışmaları gün yüzüne çıkardı. Daily Mail'in aktardığı belgelere göre, Prens Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson'ın, çocuk istismarından hüküm giyen Epstein ile 2009 yılında ofisinde görüştüğü ve maddi destek talep ettiği belirlendi.

Kayıtlar, Ferguson'ın Epstein'ın 2008 yılındaki mahkumiyetinin ardından ev hapsinde tutulduğu dönemde bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini gösteriyor. Sızan uçak bileti detaylarında, Ferguson'ın söz konusu görüşmelere kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile birlikte gittiği, seyahat masraflarının ise Epstein tarafından karşılandığı ifade edildi.

MADDİ DESTEK VE E-POSTA YAZIŞMALARI

Ağustos 2009 tarihli e-postalarda Ferguson'ın Epstein'a yönelik ifadeleri dikkat çekiyor. Yazışmalarda Ferguson'ın, Epstein'a teşekkür ederek acil kira ödemesi için 20 bin sterlin talep ettiği görülüyor. Ferguson mesajında, ev sahibinin basına konuşmakla tehdit ettiğini belirterek ciddi bir maddi kriz içinde olduğunu aktarıyor.

İMAJ ÇALIŞMASI VE KURUMLARIN TEPKİSİ

Belgelerde Epstein ve halkla ilişkiler ekibinin, 2011 yılında Ferguson'a baskı yaparak basındaki pedofili imajını düzeltmeye çalıştığına dair yazışmalar da bulunuyor. Yaşanan bu son sızıntıların ardından İngiltere'deki çeşitli kurumlar Ferguson ile bağlarını kesti. Aralarında 35 yıldır destek verdiği Gençlik Kanseri Vakfı'nın da bulunduğu organizasyonlar, Ferguson'ın himaye görevlerine son verdi.

EPSTEİN DOSYALARI NEDEN YAYIMLANIYOR?

ABD mahkemelerinin aldığı karar doğrultusunda, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre'nin açtığı dava kapsamında gizliliği kaldırılan belgeler peyderpey kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu hukuki süreç, dava dosyasında adı geçen yüzlerce ismin kimliğinin ve ilişkilerinin resmi kayıtlar üzerinden netleşmesini sağlıyor. Ferguson'ın sözcüsü ise ortaya çıkan e-postaların, o dönem Epstein'ın dava açma tehditleri üzerine ortamı yumuşatmak amacıyla avukat tavsiyesiyle yazıldığını öne sürdü.