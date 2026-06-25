Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve ASELSAN ortaklığıyla geliştirilen Yapay Zeka Destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri Merkezi (KGYS) basına tanıtıldı. Sabah'ın aktardığı habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda kurulan merkez, iç güvenlik risklerine karşı denetim faaliyetlerini teknolojik bir altyapıya kavuşturuyor.

YERLİ TEKNOLOJİYLE KESİNTİSİZ İZLEME

ASELSAN tarafından hayata geçirilen CITYGUARD

Kent Güvenliği ve ROADGUARD

Yol Güvenlik sistemleri, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede entegre çalışabiliyor. Sistem kapsamında kullanılan 150 bini aşkın yapay zeka destekli ODAKAN yaka kamerası, saha personelinin olaylara müdahale kapasitesini artırıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve GEKO araç tanıma sistemleri, kent ve yol güvenliğinde kesintisiz veri akışı sağlıyor.

SİSTEM VERİLERİ NASIL KORUNUYOR?

On binlerce kameradan gelen anlık görüntüler, bulut tabanlı veri depolama merkezlerinde büyük veri analitiğiyle işleniyor. Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, toplanan hassas verilerin güvenliği ASELSAN'ın geliştirdiği yüksek güvenlikli kriptolu telsiz sistemleriyle sağlanıyor. Bu altyapı, yüz tespiti ve plaka tanıma işlemlerinin yüksek doğruluk payıyla ve siber saldırı riskinden uzak şekilde yürütülmesine imkan tanıyor.

GECE GÖRÜŞLÜ YÜZ TESPİTİ

KGYS

Merkezi'ne entegre edilen ODAKAN kameraları; kişi kimliklendirme, kara liste sorgulama, yaş ve cinsiyet sınıflandırması yapabiliyor. Kızılötesi aydınlatma teknolojisine sahip bu cihazlar, gece şartlarında dahi net görüntü alarak suçluların tespit edilmesini kolaylaştırıyor. Elde edilen yüz tanıma sonuçları anlık konum bilgisiyle birlikte merkeze iletilerek hızlı operasyon imkanı oluşturuyor.