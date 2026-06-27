Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, özellikle Kaleiçi, Cumhuriyet Meydanı, Kapalıyol ve MarkAntalya çevresindeki ücretsiz halk tuvaletleri, kasıtlı saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. Kapı, musluk ve aynaların kırılması sonucu hizmet dışı kalan tesisler, yerli halkın ve turistlerin mağduriyetine yol açıyor.

Muratpaşa Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda neredeyse her ay yenileme çalışması yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, lavabo musluklarının sökülmesi ve kabin kapılarının parçalanması gibi eylemler nedeniyle belediye ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda sürekli onarım mesaisi harcıyor.

KAMU KAYNAKLARINA EK MALİYET

Muratpaşa Belediyesi yetkililerinin aktardığına göre, kamuya ait bu alanların korunması toplumsal bir ortak sorumluluk gerektiriyor. Sürekli tekrarlanan tahribatın, yerel yönetime ciddi bir ek mali yük getirdiği ve vatandaşın temel bir hizmete erişimini doğrudan engellediği ifade ediliyor.

ÜCRETLİ TUVALETLER NE KADAR OLDU?

Ücretsiz alanların vandalizm sonucu kullanılamaz hale gelmesi veya uzun kuyruklar oluşması, bölge halkını ve ziyaretçileri özel işletmelere ait alanlara mecbur bırakıyor. Şehir merkezinde hizmet veren ücretli tuvaletlerde giriş fiyatlarının 40 TL'den başladığı belirtiliyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında, ücretsiz alternatiflerin korunmasının vatandaşlar için ekonomik açıdan da kritik olduğu vurgulanıyor.

Antalya genelinde turizm imajını zedeleyen bu tür olayların önüne geçilebilmesi için bölge esnafı güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. Akdeniz bölgesinde turizm sezonunun getirdiği yoğunluk göz önüne alındığında, benzer kamu hizmeti noktalarında denetimlerin sıklaştırılması ve kalıcı çözümler üretilmesi bekleniyor.