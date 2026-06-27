Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Program sırasında, uzun yıllar sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek yarışmasıyla ilgili anılarını aktardı. Erbil'in açıklamalarında öne çıkan konu, Zonguldak'tan yarışmaya katılan genç bir madenci oldu.

Erbil'in aktardığına göre, söz konusu yarışmacı 19 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Genç adamın aynı zamanda madende çalışarak ailesinin geçimini sağladığı belirtildi. Ailenin büyük ödül olan otomobili kazanmak amacıyla programa katıldığını ifade eden sunucu, bu hayat mücadelesinden o dönem oldukça etkilendiklerini dile getirdi.

BÜYÜK ÖDÜL KARARI

Yarışmacının annesiyle yaşadığı anlara değinen Erbil, büyük ödülü bu aileye takdim ettiklerini açıkladı. Durum karşısında inisiyatif kullandıklarını belirten sunucu, gencin bugünkü yaşamını, eğitimini tamamlayıp tamamlamadığını ve madenciliğe devam edip etmediğini merak ettiğini sözlerine ekledi. Olayı anlatırken Erbil'in duygulandığı gözlendi.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE ÇARKIFELEK ETKİSİ

Türkiye'nin en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek, yayınlandığı yıllar boyunca farklı şehirlerden ve sosyoekonomik arka planlardan gelen binlerce kişiyi ekranlara taşıdı. Televizyon tarihinin önemli yapımları arasında yer alan program, sadece eğlence unsuru olmanın ötesinde dönemin toplumsal yaşamından da kesitler sunuyordu.