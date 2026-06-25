Burdur sınırları içerisinde yer alan Salda Gölü, uzay araştırmalarında gezegenimizin en önemli referans noktalarından biri haline geldi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, gölün kıyı şeritleri ve mineral yapısı, Mars'ta bulunan Jezero Krateri'nin 3,5 milyar yıl önceki durumuyla birebir eşleşiyor. Bu benzerlik, Salda'yı dünya dışı yaşam arayışlarında tek küresel model konumuna taşıdı.

UZAY AJANSLARI NEDEN SALDA'YI İNCELİYOR?

Perseverance keşif aracından elde edilen veriler, Salda Gölü'nün Jezero Krateri'ndeki antik delta oluşumlarıyla kimyasal paralellik gösterdiğini ortaya koydu. Göle karakteristik beyaz rengini veren karbonat mineralleri, Mars'ın eski kıyı hatlarında yer alan tortul tabakalarla aynı özellikleri taşıyor. Bilim insanları, bu hidromanyezit yapıların milyarlarca yıl önce bölgede yaşamış olabilecek mikroorganizmaların kalıntılarını barındırabileceğini değerlendiriyor.

ASTROBİYOLOJİ İÇİN NEDEN KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP?

Karbonat mineralleri, yeryüzünde biyolojik izleri en iyi koruyan yapılar arasında kabul ediliyor. Bu nedenle gölün doğu kıyılarında yürütülen jeolojik çalışmalar, astrobiyoloji uzmanlarına dünya dışı biyolojik geçmişin izlerini sürmek için eşsiz bir zemin sunuyor. Uzmanlar, buradan elde edilecek bulguların gelecekteki gezegen görevlerine doğrudan yön vereceğini belirtiyor.

GÖL TABANINDAKİ TORTULAR İKLİM DÖNGÜLERİNİ GÖSTERİYOR

Salda Gölü'nün tabanında kuruyarak çimentolaşan tortular ve su seviyesindeki değişimleri yansıtan basamaklı teraslar, geçmiş iklim döngülerinin anlaşılmasını sağlıyor. Bu yapısal kanıtlar, Jezero Krateri'ndeki eski nehir yataklarının aşınma süreçlerini ve bıraktıkları birikintileri çözümlemek için somut bir referans oluşturuyor. Milyarlarca yıllık jeolojik evrimin canlı kanıtı niteliğindeki bu katmanlar, Türkiye'deki bu eşsiz doğa harikasının uluslararası bilim dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor.