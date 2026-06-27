Bahçe düzenlemesi yaparken tercih edilen bazı süs bitkileri, güçlü kök yapıları nedeniyle binalar için ciddi yapısal tehditler oluşturabiliyor. Uzmanlar; beton yapıları sarsan, drenaj hatlarını patlatan ve evlerin taşıyıcı kolonlarına zarar veren dört istilacı bitki türüne karşı mülk sahiplerini uyardı.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, dünyanın en zor yok edilen türlerinden olan Japon Knotweed, sinsi kök sistemiyle dikkat çekiyor. Asfalt ve beton çatlaklarından sızabilen bu bitki, metrelerce yayılarak binaların temelini çatlatıp istinat duvarlarını çökertebiliyor. Günde 30 santimetreye kadar uzayabilen ve 'her şeyi yutan bitki' olarak bilinen Kudzu sarmaşığı ise ahşap ve beton yapılara ağır yük bindirerek derin çatlaklara yol açıyor.

Modern peyzajın popüler bitkilerinden bambunun 'koşucu' türleri, yatay ilerleyen kök saplarıyla beton zeminleri ve temel yalıtım katmanlarını delip geçiyor. Estetik görünümüyle bilinen mor salkım sarmaşığı da odunsu gövdesiyle yağmur oluklarını parçalıyor ve çatı kiremitlerini söküyor. Ayrıca mor salkımın kökleri su borularına ulaşarak tesisat sistemlerini tıkayabiliyor.

BU BİTKİLERDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Peyzaj uzmanları, yapısal bütünlüğü korumak adına bu tür agresif köklü bitkilerin binalardan en az 5-10 metre uzağa dikilmesini tavsiye ediyor. Bambu veya mor salkım gibi türlerden vazgeçemeyen bahçe sahiplerinin, yeraltı kök bariyerleri (rizom bariyeri) kullanması veya bitkileri doğrudan toprağa ekmek yerine büyük ve dayanıklı saksılarda yetiştirmesi gerekiyor. Bu önlemler, köklerin binaların temeline ve altyapı sistemlerine ulaşmasını engelleyerek olası maddi hasarların önüne geçiyor.