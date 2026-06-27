Alanya’nın İnce kum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede faaliyet gösteren bir otelde çalışan Endonezya uyruklu 24 yaşındaki Ketuk Yudi M., otelin asansöründe tatilci bir Türk vatandaşının 2 çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Çocukların çığlık atması üzerine durum fark edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilen şüpheli şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen İnce kum Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı

Tercüman eşliğinde ifadesi alınan Endonezya uyruklu şüpheli Ketuk Yudi M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlı, "çocuklara karşı cinsel suç" işlediği gerekçesiyle tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi (Mehmet AL)

Muhabir: Mehmet AL