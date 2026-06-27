Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir otelde tatil yapan İngiliz uyruklu Lous Peter B. (32), henüz bilinmeyen bir nedenle kendi vatandaşı ve aynı yaşta olduğu öğrenilen arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Lous Peter B., arkadaşını tek yumruk darbesiyle yere serdi.

Otel çalışanlarının araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İngiliz turist, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendi vatandaşını darp eden şüpheli Lous Peter B. ise Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi (Mehmet AL)

Muhabir: Mehmet AL