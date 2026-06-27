Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD

Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un aktardığına göre, Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut projeleri, yeni depozito yönetim sistemi ve uluslararası iklim zirvesi hazırlıkları hız kazandı.

6 Şubat depremlerinin ekonomiye doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak ise 150 milyar dolar kayıp yaşattığını hatırlatan Kurum, afet bölgelerinde inşa sürecinin devam ettiğini bildirdi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut hedeflendiğini belirten Bakan Kurum, bu konutların anahtar teslimlerinin 2027 yılının mart ayında başlayacağını açıkladı.

KİRALIK KONUT UYGULAMASI EYLÜLDE BAŞLIYOR

Kira fiyatlarının dengelenmesi amacıyla geliştirilen yeni modelin ilk adımı İstanbul'da atılıyor. Bakanlık açıklamasına göre, kiralık konut projesi kapsamında inşa edilen evler eylül ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Uygulamanın, büyükşehirlerdeki barınma maliyetlerini regüle etmesi hedefleniyor. Kentsel dönüşümün ertelenemeyecek bir gereklilik olduğunun altını çizen Kurum, riskli yapıların yenilenmesiyle daha dirençli şehirler inşa etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

ŞİŞE BAŞINA 1 LİRA DEPOZİTO DÖNEMİ

Sıfır Atık Hareketi kapsamında 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde Depozito Yönetim Sistemi hayata geçiriliyor. Kurulacak DOA makineleri aracılığıyla iade edilen her şişe için vatandaşların cüzdanlarında 1 lira birikecek. Market zincirleri, bakkallar ve restoranların da dahil olacağı bu sistemle, yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor. Sistemin Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor.

COP31 İKLİM ZİRVESİ ANTALYA'DA DÜZENLENECEK

Türkiye'nin 2053

Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda uluslararası diplomasi trafiği de hızlanıyor. Bakan Kurum, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ve 197 ülkenin katılacağı dünyanın en büyük iklim zirvesi olan COP31'in Antalya'da düzenleneceğini duyurdu. İklim değişikliğiyle mücadelenin kalkınma ve şehirleşmenin merkezinde yer aldığını belirten Kurum, zirvenin kamu ve özel sektörü ortak hedeflerde buluşturacağını ifade etti.

Dünyanın en geniş katılımlı etkinliklerinden biri olan COP31'in Antalya'da yapılacak olması, Akdeniz Bölgesi'nde de dikkati çekiyor. Zirvenin, bölgenin uluslararası tanıtımına ve kış dönemi turizm hareketliliğine muhtemel etkileri yerel kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.