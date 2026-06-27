Avrupa üzerinden gelen ve rekor kıran sıcak hava dalgası, hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayacak. Mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki günlerde 5 ila 6 derece birden artacağı bildirildi.

Uzmanların aktardığına göre, yeni haftayla birlikte İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde termometreler 35-36 derece bandına ulaşacak. Akdeniz ve Ege kıyılarının birçok bölümünde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise bu değer 45 dereceye kadar yaklaşacak.

RÜZGAR VE NEM ETKİSİNİ ARTIRACAK

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde nem oranının da yükseleceği duyuruldu. Bu durumun hissedilen sıcaklığı daha da artıracağı tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında 40-70 km/saat hızında kısa süreli fırtına bekleniyor. Karadeniz sahil şeridinde yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında ise bugün kuvvetli yağış geçişleri öngörülüyor. Pazartesi gününden itibaren bu yağışların da kesileceği, yurt genelinde güneşli ve aşırı sıcak bir havanın hakim olacağı belirtildi.

KRONİK HASTALAR VE TURİZM BÖLGELERİ İÇİN RİSKLER NELER?

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların 40 dereceyi aşacak olması, turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya ve çevresindeki ilçelerde de yakından takip ediliyor. Yayımlanan uyarılara göre, özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların çok zorunlu kalmadıkça evden çıkmamaları tavsiye ediliyor. Yüksek nem ve aşırı sıcakların turizm bölgelerindeki günlük yaşamı ve açık hava etkinliklerini doğrudan etkilemesi muhtemel görünüyor.

İL İL BEKLENEN SICAKLIK DEĞERLERİ

Güncel değerlendirmelere göre bugün bazı şehirlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde sıralandı:

- Kırklareli 20/32 derece - İstanbul 23/31 derece - Denizli 22/36 derece - İzmir 23/36 derece - Adana 23/34 derece - Ankara 16/30 derece - Samsun 19/28 derece - Erzurum 10/24 derece - Malatya 16/32 derece - Kars 9/22 derece - Diyarbakır 20/36 derece - Gaziantep 21/36 derece