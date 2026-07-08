İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetleri şüphesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Fedlan Kılıçaslan'a yönelik Avrupa'da hukuki adımlar atıldı. İspanya ve Polonya makamları, şüpheliye ait hesapları bloke ederek seyahat kısıtlamaları getirdi.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nin (OCCRP) yayımladığı bilgilere göre, Kılıçaslan'ın Avrupa'nın farklı ülkelerindeki faaliyetleri detaylı incelemeye tabi tutuluyor. Polonya savcılığı, şüpheliyle bağlantılı şirketler üzerinden kara para aklandığı iddiasıyla soruşturma yürütüyor. İspanya'da ise farklı bir dosya kapsamında cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Kılıçaslan'ın mahkeme kararıyla yurt dışına çıkışı yasaklandı ve pasaportuna el konuldu.

ŞİRKET BAĞLANTILARI VE LİSANS İDDİALARI

Polonya'da kayıtlı FAF Global Company isimli şirketin, Türkiye'de erişime kapalı olan üç çevrim içi bahis sitesinin tanıtımını yerel lisanslar olmadan yaptığı öne sürüldü. Soruşturma belgeleri, bu platformların yalnızca Komorlar ve Anjouan gibi Avrupa Birliği tarafından tanınmayan bölgelerden alınan lisansları kullandığını gösteriyor. Şirketin CEO'su Utku Sarper, iddiaları reddederek faaliyetlerinin tamamen yasal sınırlar içinde kalan telefonla pazarlama hizmetlerinden ibaret olduğunu savundu.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ ERİŞİM ENGELİNİ NASIL AŞIYOR?

Uluslararası yasa dışı bahis ağları, ulusal mahkemelerin getirdiği erişim engellerini aşmak için sürekli yeni internet alan adları oluşturma yoluna gidiyor. Eski şirket çalışanlarının ifadelerine yansıyan bu yöntemde, adres değişiklikleri SMS, Telegram ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden kullanıcılara doğrudan iletiliyor. Böylece sistem, ulusal engellemelere rağmen farklı isimler altında faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

UKRAYNA VE POLONYA HATTINDAKİ YENİ GELİŞMELER

FAF

Global Company'nin daha sonra ismini Oliwka Covenant Technologies olarak değiştirdiği ve bahsi geçen çevrim içi sitelerle ticari bağının bulunmadığını açıkladığı bildirildi. Şirketin nihai sahibi olarak görünen Semih Saçlı, işletmeyi Kılıçaslan'dan devraldığını ve eski sahibinin mevcut yapıda bir rolü olmadığını öne sürdü. OCCRP raporunda ayrıca, Kılıçaslan'ın 2016 yılından bu yana sektörde olduğu ve Ukrayna'da kurduğu 'New Federer' adlı çağrı merkezi hakkında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Polonyalı kolluk kuvveti yetkilileri, mevcut soruşturmalar kapsamında şüpheliye ve ilgili şirketlere ait banka hesaplarının resmen bloke edildiğini doğruladı.