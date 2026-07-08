İstanbul'un Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde, otellerin restoran bölümlerinde oturan turistleri hedef alan iki hırsızlık şüphelisi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aktardığına göre, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, biri kadın iki kişinin masalara kısa süreliğine bırakılan çantaları alarak uzaklaştığını tespit etti. Kimlikleri belirlenen F.Ö. ve D.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyette yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerden F.Ö.'nün 14, D.B.'nin ise 25 farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, hakimlikçe tutuklandı.

OTELLERDE ÇANTA HIRSIZLIĞINA KARŞI NE YAPILMALI?

Turistik tesislerin lobi ve restoran gibi ortak kullanım alanlarında yaşanan hırsızlık vakaları, genellikle değerli eşyaların masalarda sahipsiz bırakılmasıyla meydana geliyor. Güvenlik uzmanları, kısa süreliğine dahi olsa çantaların sandalyelere asılmaması veya masa üzerinde denetimsiz bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.