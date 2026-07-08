İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, şebekenin yasadışı göçmenlerin Türkiye'ye giriş çıkışlarını organize ettiği ve ülkede kalmaları için lojistik destek sağladığı tespit edildi.

784 MİLYON LİRALIK FİNANSAL AĞ NASIL YÖNETİLDİ?

Yürütülen soruşturmada, insan kaçakçılığının sadece sınır geçişlerinden ibaret olmadığı, aynı zamanda devasa bir ekonomik ağa dönüştüğü anlaşıldı. Yetkililerin aktardığına göre, suç şebekesi elde ettiği yasadışı gelirleri ticari faaliyet kılıfına sokarak yasal finansal sisteme entegre etmeye çalıştı. Yapılan incelemelerde, tam 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin bu yöntemle aklandığı belirlendi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ EKONOMİK BOYUTU NEDİR?

Güvenlik güçlerinin son dönemde yürüttüğü çalışmalar, uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekelerinin paravan şirketler üzerinden devasa kara para aklama mekanizmaları kurduğunu gösteriyor. Yasadışı yollardan elde edilen gelirlerin ticari sistem içinde eritilmeye çalışılması, suçla mücadelenin finansal ayağının ne kadar kritik bir noktaya ulaştığını ortaya koyuyor. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.