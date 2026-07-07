Sudan'ın kuzey kesiminde yer alan Vadi Halfa ilçesine bağlı Samna bölgesindeki bir altın madeninde göçük meydana geldi. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, yaşanan felakette 15 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve saha ekibi yönlendirildi.

Kurtarma çalışmaları yerel makamların koordinasyonunda aralıksız devam ediyor. Kazanın yaşandığı maden ocağının, daha önce yapılan teknik incelemeler sonucunda can güvenliği riski taşıdığı tespit edilmişti.

UYARILARA RAĞMEN GİRDİLER

Faaliyetleri resmi olarak durdurulan ve girişin yasaklandığı tesis, tehlikeye rağmen kaçak çalışmaya sahne oldu. İddialara göre madenciler, yetkililerin kapatma kararına ve tüm uyarılara aldırış etmeden sahaya girerek çalışmaya başladı. Bu ihmal, tünellerin çökmesiyle birlikte 15 kişinin hayatına mal olan büyük bir faciayla sonuçlandı.

BÖLGEDEKİ MADEN KAZALARI NEDEN SIK YAŞANIYOR?

Afrika'nın önemli altın üreticilerinden biri olan Sudan'da, resmi standartlardan yoksun geleneksel madencilik faaliyetleri oldukça yaygın. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, hatta resmi makamlarca mühürlenmiş eski ocaklarda yapılan kaçak kazılar, ülke genelinde her yıl benzer ölümlü göçük vakalarının yaşanmasına zemin hazırlıyor.