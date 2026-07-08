Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi tarafından Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunan ve siyasi yasak alan Marine Le Pen, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını ilan etti.

Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Fransız siyasetçi, mahkumiyet kararına rağmen geri adım atmayacağını belirtti. Aktarılan bilgilere göre Le Pen, hakkındaki kararı Fransa Yargıtayı'na taşıyacağını ve bu istinaf başvurusunun cezanın uygulanmasını askıya alacağını savundu.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Seçim kampanyasını elektronik kelepçe takmadan yürüteceğini vurgulayan Le Pen, siyasi kaderinin mahkeme salonlarında değil, sandıkta belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Fransız seçmenine hiçbir şeyin dayatılamayacağının altını çizdi.

LE PEN'İN ALDIĞI CEZALAR NELER?

Paris Temyiz Mahkemesi'nin verdiği karar kapsamında, siyasetçiye 1 yıl elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verildi. Bunun yanı sıra Le Pen'in 15 ay boyunca siyasetten men edilmesine ve 100 bin avro para cezası ödemesine hükmedildi.

FRANSA SİYASETİNDE YENİ DENKLEM

Fransa siyasetinde geniş yankı uyandıran bu yargı süreci, 2027 seçimlerinin seyrini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Yargıtay'ın 15 aylık siyasi yasak kararını onaması durumunda, aşırı sağın en güçlü adayının yarış dışı kalabileceği ve ülkedeki siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceği değerlendiriliyor.