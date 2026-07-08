Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen üzücü olayda 5'i ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ağır vasıta, daha sonra güzergah üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya vurarak durabildi.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline hızla jandarma, itfaiye, karayolları ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli, araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi kaza alanında gerçekleştirdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yapılan ilk tespitlere göre, yaralanan 15 kişi arasında otobüs sürücüsü F.A.'nın da bulunduğu ve 5 kazazedenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak acil servislerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun ilgili kesiminde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

OTOYOL GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Şehirler arası yolcu taşımacılığında özellikle otoyol güzergahlarında meydana gelen bu tür kazalar, emniyet kemeri kullanımının hayati önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Uzmanlar, uzun süreli sürüşlerde yaşanabilecek anlık dikkat kayıplarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, hem ticari araç sürücülerinin yasal dinlenme sürelerine riayet etmesi hem de yolcuların seyahat boyunca emniyet kemerlerini takılı tutması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.