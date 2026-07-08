İstanbul Göktürk'te seyir halinde olan ünlü şef Danilo Zanna'nın aracına arkadan gelen bir iş makinesi çarptı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken lüks araçta maddi hasar oluştu.

Şef Zanna'nın kazaya karışan 2016 model Mercedes-Benz G500 V8 cipini henüz bir hafta önce teslim aldığı öğrenildi. Çarpışmanın ardından aracın aldığı hasar bizzat Zanna tarafından görüntülenirken, kaza sonrasına ait kareler sosyal medyada yayıldı.

YENİ ARACINI 26 HAZİRAN'DA ALMIŞTI

Televizyon programlarıyla tanınan İtalyan şef, söz konusu aracı 26 Haziran tarihinde satın almıştı. Zanna'nın aracı ilk teslim aldığı gün çekilen fotoğraflar da sosyal medya üzerinden takipçilerinin ilgisine sunulmuştu. Meydana gelen trafik kazasının sadece maddi hasarla atlatıldığı, ünlü şefin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.