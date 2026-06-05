İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde 29 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, estetik operasyon sonrası fenalaşan 59 yaşındaki Melike Çiftçi yaşamını yitirdi. Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Karşıyaka 6'ncı Asliye Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianameye göre, söz konusu işlemi gerçekleştiren doktor Ö.Ö. ve kursun sahibi olan kardeşi K.Ö. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, olay yerinde çalışan diğer 4 şüphelinin de 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ÖLÜM NEDENİ VE İŞLEM YERİ NASIL TESPİT EDİLDİ?

Hazırlanan otopsi raporunda, Çiftçi'nin ölümünün silisyum içerikli madde enjeksiyonuna bağlı gelişen yağ embolisi sonucu gerçekleştiği belirtildi. İddianamedeki tespitlere göre doktor Ö.Ö., bu işlemi ameliyathane koşullarını taşımayan ve operasyon izni bulunmayan bir estetisyenlik kursunda uyguladı. Dosyaya giren güvenlik kamerası kayıtlarında da Çiftçi'nin fenalaştıktan sonra çalışanlar tarafından kucaklanarak bir araca bindirildiği anlar yer aldı.

SANIK DOKTORUN GEÇMİŞİNDEKİ BENZER VAKA NEDİR?

Şüpheli doktor Ö.Ö.'nün, 19 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz'ın kalça dolgusu sonrası ölümüne ilişkin davada da yargılandığı ortaya çıktı. 14 Temmuz 2023'te taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl hapis cezası alan sanığın, bu cezasının Mart 2024'te istinaf tarafından onandığı aktarıldı. Ancak temyiz sürecinin devam etmesi nedeniyle sanığın infazının gerçekleşmemesi, yetkisiz merkezlerdeki denetim eksikliğinin ve yasal süreçlerdeki gecikmelerin hayati risklerini yeniden gündeme getirdi.

AİLE VE AVUKAT SÜRECE NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

Hayatını kaybeden Melike Çiftçi'nin kardeşi Gülser Gönültaş, ablasının ölüme terk edildiğini belirterek suçun cinayet kapsamında değerlendirilmesini ve en üst sınırdan ceza verilmesini talep ettiğini duyurdu. Ailenin avukatı Ali Balcı ise güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturma dosyasına girmesiyle sürecin seyrinin değiştiğini vurguladı. Balcı, sanığın önceki cezasının infaz edilmemesi nedeniyle bu trajik olayın yaşandığına dikkat çekerek, insan sağlığını hiçe sayan işletmelere karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade etti.