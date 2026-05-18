Aksu'da, Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında uzanan ve caretta caretta deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri olarak bilinen Kumköy sahilinde ortaya çıkan çevre tahribatı, bölgenin ne kadar ciddi bir baskı altında kaldığını bir kez daha gösterdi. Antalya ve Alanya kıyılarında da benzer doğal alanların korunması açısından dikkat çeken gelişme, doğal mirasın korunmasının önemini gözler önüne serdi.

KAÇAK BARAKALARIN ALTINDAN ÇEVRE FELAKETİ ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, yaklaşık 750 kaçak baraka iki yıl önce Aksu Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Ancak asıl çevre skandalı, yapıların kaldırılmasının ardından ortaya çıktı.

Barakalarda yaşayan kişilerin, yıllar boyunca sahilin altına araç lastikleri yerleştirerek oluşturdukları çukurları foseptik sistemi olarak kullandıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, kumulların altında 1500'ün üzerinde atık çukuru bulundu.

NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ CARETTA CARETTALARIN YAŞAM ALANI

Kumköy sahili, yaklaşık 300 bin metrekarelik alanı ve 3,2 kilometrelik kıyı şeridiyle "Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanında Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsünde bulunuyor. Bu nedenle sahildeki her türlü kaçak yapılaşma ve atık kirliliği, sadece çevreyi değil, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme döngüsünü de doğrudan etkiliyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sahildeki izinsiz yapılaşma ve doğal alanın kirletilmesine neden olan kişiler ile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

ALANYA KIYILARI İÇİN DE UYARI NİTELİĞİNDE

Antalya'nın doğu kıyılarında yer alan Alanya, Gazipaşa ve Manavgat'taki sahiller de caretta carettaların yumurtlama alanları arasında bulunuyor. Kumköy'de ortaya çıkan tablo, bu bölgelerdeki doğal kıyı alanlarının korunması ve kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yaz aylarında artan insan hareketliliği, sahil kullanımı ve kaçak müdahaleler, deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünü tehdit edebiliyor. Uzmanların yıllardır dikkat çektiği bu riskler, doğal alanların korunmasının sadece çevresel değil, aynı zamanda turizm açısından da büyük önem taşıdığını gösteriyor.