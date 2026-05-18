Ünlü sanatçı Kutsi, Alanya'nın önde gelen eğlence mekanlarından Pasha Restaurant'ta verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte artan etkinlik takvimine renk katan konser, hem Alanyalılar hem de tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü.

ALANYALILAR ŞARKILARA HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ

Gecenin başlamasıyla birlikte mekanı dolduran müzikseverler, Kutsi'nin seslendirdiği birbirinden sevilen parçalara hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçının güçlü yorumu ve sahnedeki enerjisi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Kutsi, konser boyunca dinleyicileriyle sık sık sohbet etti. Sanatçının sahne performansı, geceye katılanlara hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşattı.

ALANYA'DA YAZ ETKİNLİKLERİ HIZ KAZANDI

Alanya'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte konserler, etkinlikler ve canlı müzik organizasyonları da hız kazandı. Kutsi konseri, sezonun en çok konuşulan etkinliklerinden biri olurken, kentteki sosyal hayatın canlılığını da gözler önüne serdi.

Turizm sezonunda düzenlenen bu tür organizasyonlar, hem yerli halkın hem de tatilcilerin Alanya'daki gece yaşamına olan ilgisini artırıyor. Eğlence sektöründeki hareketlilik, restoran ve işletmeler açısından da önemli katkı sağlıyor.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM ETTİ

Şık atmosferiyle dikkat çeken Pasha Restaurant'ta düzenlenen konser, gece geç saatlere kadar sürdü. Katılımcılar canlı müziğin ve özel repertuvarın tadını çıkarırken, bol bol fotoğraf ve video çekerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Enerjinin bir an olsun düşmediği gecede, Alanya'nın yaz akşamlarına yakışan renkli görüntüler ortaya çıktı.Cemali Aydınoğlu