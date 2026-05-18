AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun hayatını kaybetmesi, Alanya başta olmak üzere siyaset ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Alanya’da uzun yıllardır ticaret yapan ve özellikle akaryakıt sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Çavuşoğlu’nun vefatı sonrası gözler hem soruşturma sürecine hem de olayın ayrıntılarına çevrildi.

AYDIN ÇAVUŞOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen bilgilere göre Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs tarihinde Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonundaki ofisinde ağır yaralı halde bulundu. Sabah saatlerinde iş yerine gelen kişilerin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çavuşoğlu, daha sonra Alanya’daki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık iki hafta süren tedavi sürecinin ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İlk değerlendirmelerde olayın ruhsatlı tabancayla gerçekleştiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Ancak olayın kesin nedenine ilişkin resmi soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Alanya’da büyük yankı uyandıran olayın ardından bölgedeki güvenlik ve sağlık ekipleri kısa sürede iş yerine sevk edildi.

Türkler Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunda bulunan ofiste ağır yaralı halde bulunan Aydın Çavuşoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde günlerce süren tedavi sürecine rağmen acı haber 17 Mayıs gecesi geldi.

Çavuşoğlu ailesinin yakınları hastane çevresinde uzun süre beklerken, olay sonrası Alanya’daki siyasi ve ticari çevrelerden çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

AYDIN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Aydın Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlunun kardeşi olarak tanınıyordu.

Uzun yıllardır Alanya’da ticaretle uğraşan Çavuşoğlu, özellikle enerji, akaryakıt ve çeşitli ticari yatırımlarıyla bilinen iş insanları arasında yer alıyordu.

Alanya iş dünyasında aktif rol üstlenen Çavuşoğlu ailesi, bölgenin hem ekonomik hem de sosyal hayatında uzun yıllardır tanınan aileler arasında gösteriliyor.

AYDIN ÇAVUŞOĞLU NE İŞ YAPIYORDU?

Aydın Çavuşoğlu’nun iş hayatını ağırlıklı olarak Alanya’da sürdürdüğü, özellikle akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve bölgesel ticari yatırımlarla ilgilendiği biliniyordu.

Yerel iş çevrelerinde tanınan isimlerden biri olan Çavuşoğlu’nun, Alanya ekonomisinde aktif rol oynayan iş insanları arasında gösterildiği ifade ediliyordu.