KURBAN Bayramı öncesi yapılan bağışlarla 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve ihtiyaç sahibi ailelere et ve et ürünleri desteğini sürdüren LÖSEV, lösemili çocuklar ve yetişkin onkoloji hastaların protein ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 'Her Kurban Lösemili Çocuklara Can' sloganıyla et dağıtımı yaptı. Yardımların bir bölümü vakumlu paketlerde taze et olarak ulaştırılırken, bir kısmı ise LÖSEV Et Kart aracılığıyla ailelere teslim edildi. Ulusalarası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında da bir araya gelen aileler ve lösemili çocuklar palyaçolar, balonlar ve konser eşliğinde oyunlar oynayıp şarkılar söyledi. Lösemi ve kanser tedavisi gören hastaların protein ağırlıklı beslenmesinin önem taşıdığını belirten LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Özlem Uğurel, "Çocuklarımızın ve yetişkin hastalarımızın bağışıklığı aldıkları tedaviler nedeniyle düşüyor. En iyi protein kaynaklarından biri kırmızı et olduğu için ailelerimize düzenli destek sağlamaya çalışıyoruz. Bugün 180 ailemize taze kırmızı et dağıtımı gerçekleştirdik" dedi. Kurban Bayramı öncesinde vekaleten kurban bağışı kampanyasının sürdüğünü de ifade eden Uğurel, LÖSEV olarak vekaleten kurban ve adak bağışı kabul ettiklerini söyledi. Uğurel, içinde bulunulan haftanın Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası olması dolayısıyla etkinliğin ayrıca anlam taşıdığını belirterek, hem yardım dağıtımı hem de çocuklar için moral etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA